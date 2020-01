Rimini. Nuovi dirigenti in Questura

Nuovi dirigenti in Questura. Per quanto riguarda i funzionari della polizia di Stato, il nuovo capo di gabinetto è il vice-questore Giuseppe Todaro, che prende il posto del vice-questore Marcello Pedrotti. Per l’ufficiale 47enne è un ritorno in città, dove dirigeva l’ufficio Immigrazione, dopo una parentesi di 2 anni alla guida del Commissariato di Osimo. Avvecendamento anche alla Squadra mobile dove arriva il commissario capo Mattia Falso al posto del vice-questore Massimo Sacco andato a dirigere lo stesso settore a Verona. Prima di arrivare a Rimini il funzionario, 36enne originario di Napoli, occupava lo stesso ruolo a Cremona. Cambio della guardia anche per l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Volanti) con il commissario capo Marta Poeti, 30anni originaria di Città di Castello, che va a sostituire il vice-questore Cristian Magliarisi, 43 anni, mentre quest’ultimo dirigerà l’ufficio Immigrazione. Infine il commissario capo Valerio D’Adamo, 35enne di Vasto, dirigerà l’Ufficio personale.