Coronavirus, test in corso su un paziente irlandese in rianimazione. Tutte le notizie: le vittime salgono a 361

Allo Spallanzani c’è un paziente irlandese in rianimazione per cui i sanitari stanno eseguendo il test del coronavirus. È un europeo, arrivato al nosocomio romano in condizioni critiche e quindi “per precauzione” è in corso la verifica sul virus.

Intanto nella mattinata è atterrato a Pratica di Mare il primo volo di rimpatrio degli italiani ancora bloccati in Cina dall’inizio della diffusione dell’epidemia del virus. A bordo 56 italiani (dieci hanno scelto di restare). È invece atterrato poco dopo le 6 all’aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi.