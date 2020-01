Coronavirus: una turista cinese con la febbre su una nave a Civitavecchia, fermi seimila passeggeri

Due turisti, moglie e marito, cinesi di Hong Kong, sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Solo la donna ha febbre, secondo Costa Crociere. Il compagno non ha manifestato sintomi. Già nel pomeriggio si avranno i risultati delle analisi effettuate stamattina. I medici dello Spallanzani, intervenuti subito sul posto, hanno visitato moglie e marito cinesi con febbre e problemi respiratori. La coppia, attualmente in isolamento sulla nave, era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera.

I due, provenienti da Macao, sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L’isolamento del compagno è stato fatto per precauzione. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.

Arrivano intanto alcuni racconti dai croceristi fermi: “La cabina della coppia di Hong Kong sulla nave è stata isolata e loro sono chiusi lì con i medici. Ci hanno detto che è la donna ad avere la febbre molto alta, mentre suo marito lo stanno visitando per precauzione. Siamo arrivati in mattinata, tornando da Palma di Maiorca. Certo, siamo un po’ preoccupati. Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno. Qualcuno, che ha solo l’influenza, è rimasto in cabina. È una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto”.

Secondo quanto si e’ appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave. La nave crociera ‘Costa Smeralda’, attraccata al porto di Civitavecchia nelle ultime ore, durante il suo tour aveva fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca. La coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera. Sul posto, per gestire le operazioni all’interno del porto, è intervenuta la Capitaneria di Porto.

“La situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo”, dice il comandante della direzione marittima del Lazio della Guardia Costiera Vincenzo Leone.

“La situazione è sotto l’attento controllo di tutti gli enti coinvolti, compreso il Comune – afferma il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco -. Le autorità sanitarie e marittime si sono immediatamente attivate. Si stanno seguendo tutti i protocolli previsti e terremo costantemente monitorato il caso”.

fonte Ansa.it