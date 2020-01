DALLA CINA A VERUCCHIO: AL PAZZINI TUTTA LA MAGIA DI “MU LAN E IL DRAGO”

Riceviamo e pubblichiamo

Un viaggio nell’antica Cina, tra tradizioni culturali incredibili personaggi. Domenica 5 gennaio 2020 (ore 16,30) primo appuntamento del nuovo anno al Teatro Pazzini di Verucchio con “Mu Lan e il Drago” del Teatro dei Colori. Una storia che vede come tema principale il rapporto tra maschile e femminile, un dualismo che affligge la giovane Mu Lan e non le permette di vivere a pieno la sua vita. Durante il suo percorso di crescita incontrerà nobili raffinati e saggi contadini che la aiuteranno a definire la sua identità. Accompagnata da due simpatici amici, il Grillo e il Draghetto, Mu Lan affronterà le trasformazioni della crescita, il timore del diverso e dell’ignoto, i turbamenti del primo amore, il distacco dalla casa dei genitori e il confronto con il mondo.

Domenica 5 gennaio 2020 (ore 16,30) primo appuntamento per grandi e piccini del nuovo anno al Teatro Pazzini di Verucchio: in scena “Mu Lan e il Drago” del Teatro dei Colori. Testo, regia e spazio Valentina Ciaccia; Animatori e mimi: Maddalena Celentano, Valentina Franciosi, Andrea Tufo, Barbara Giuliani; Costumi e maschere: Bart;

Dall’epica dell’antica Cina, la storia della coraggiosa principessa Mu Lan diventa il pretesto per raccontare una grande civiltà, lontana ma sempre più vicina, con i suoi valori e la sua cultura spettacolare. Sullo sfondo il paesaggio della sconfinata Cina, rurale e guerresco, magico e misterioso. I personaggi, nobili raffinati e contadini saggi, aiuteranno la giovane Mu Lan nel percorso che la porterà a scegliere e a definire la sua identità. Nel rapporto tra il maschile e il femminile, nella dinamica di conquiste e tabù, si definisce la problematica che rende questa storia attuale, capace di dialogare con le giovani donne e i giovani uomini di un mondo che, come allora, cambia repentinamente, e può essere infinito, spaesante, ma allo stesso tempo pieno di possibilità inaspettate, nuove avventure e amici. Accompagnata da due simpatici amici, il Grillo e il Draghetto, Mu Lan affronterà le trasformazioni della crescita, il timore del diverso e dell’ignoto, i turbamenti del primo amore, il distacco dalla casa dei genitori e il confronto con il mondo. La calma narrazione della storia si intercala a divertenti dialoghi, immagini di figure in movimento, e acrobatici ed avvincenti combattimenti. La magia appare e scompare grazie alla poesia del teatro nero, con apparizioni di demoni del cielo e della terra, e della figura immortale ed affascinante del maestoso indomabile drago…

Teatro d’attore, narrazione, teatro di figura e teatro nero con figure luminescenti.

Età consigliata: dai 4 anni

Ingresso €6 (dai 3 ai 14 anni), €7 adulti

Prenotazioni: 320 5769769 | 0541 670168 – la prenotazione telefonica varrà fino alle 16

Teatro Eugenio Pazzini – Via San Francesco, 12 Verucchio