Tombino usato come ariete per spaccare vetri e mettere a segno due colpo. Uno è riuscito, l’altro no. Danni al bar Latte divino, in zona ex Zuccherificio, dove i malviventi sono stati messi alla fuga. Colpo andato invece a segno all’Osteria di via Fratelli Bandiera, dove i ladri nella notte sono riusciti a entrare, rubando il contenuto della casa: 30 euro.