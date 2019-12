In Twenty, è possibile allenarsi insieme!

– Hai un amico/a con il quale hai piacere di allenarti?

– Hai un partner con il/la quale condividi i tuoi allenamenti?



PROVA GRATIS una seduta di EMS in coppia, dove, in soli 20 minuti a settimana, hai la stessa efficacia di 4 ore in palestra!!!

– Senza dover portare la borsa da palestra.

– Personal trainer dedicati.

– Se non hai tempo di andare 3 volte a settimana in palestra.

– Lasciaci in commento o scrivici un messaggio, per saperne di più