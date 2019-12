Lapo Elkann, il misterioso incidente e il coma: vita stravolta, come è diventato

Lapo Elkann folgorato. Adesso vuole cambiare vita, fare bene agli altri. “Sono stato in coma, ora voglio fare solo del bene”. Con queste parole al Corriere della Sera Lapo Elkann parla dopo oltre una settimana dell’incidente che lo ha coinvolto a Tel Aviv, in Israele.

Il fatto – da quanto si apprende – è ancora poco chiaro, visto che lo stesso rampollo di casa Agnelli ha perso conoscenza durante l’impatto ed era solo al volante. L’ambulanza lo ha subito trasferito all’Assuta Hospital, dove per le diverse fratture è stato ricoverato in codice rosso ed è entrato in coma.

Ora è stato trasferito in Svizzera, dove sta continuando le cure dopo che i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo: “Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita”. Libero