È morto Giancarlo Morbidelli, motociclista, imprenditore e progettista, noto in ambito motoristico per le moto Morbidelli Gran Premio e altri modelli diciamo ‘artigianali’. Pioniere della motorizzazione a scoppio destinata soprattutto alle due ruote e fondatore dell’omonima casa costruttrice, Morbidelli fu un ex pilota di regolarità, ma deve la sua fama maggiore alla sua attività di costruttore.