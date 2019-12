Ponte Marecchia. Il Comune di Verucchio chiede sin da subito un Ponte Bailey

Il consiglio comunale di Verucchio ha votato l’ordine del giorno presentato dalla lista Impegno Civico per Verucchio (astenuto Verucchio Domani e voti contrari di Immagina Verucchio) in merito alla situazione del ponte sulla Strada Provinciale 14. L’amministrazione comunale chiede alla Provincia di Rimini l’immediata installazione di un viadotto temporaneo, anche in forma di Ponte Bailey, “per scongiurare danni e disagi mentre si studia e progetta una soluzione definitiva, completo di eventuale nuovo percorso di accesso“. Alla Provincia di Rimini viene anche chiesto il monitoraggio dei flussi di traffico, “numeri e massa dei mezzi che percorrono la marecchiese da San Martino dei Mulini al confine con San Leo, con particolare attenzione al centro abitato di Villa Verucchio“. Alla regione Emilia Romagna viene chiesto di considerare come priorità gli interventi sul Ponte Verucchio, “ricorrendo ad ulteriori risorse per la somma urgenza e rivedendo, se necessario, programmazioni già in corso ma che non rivestano tale carattere di strategicità, pericolo e urgenza“.