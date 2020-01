PUNTO/PONTE VERUCCHIO 6.1.2020

1. Domani mattina le forze di polizia presidieranno il tratto di viabilità alternativa al ponte.

2. I semafori saranno gestiti in manuale tenendo conto della situazione.

3. Il trasporto scolastico è stato adeguato alle necessità in emergenza.

4. Intanto proseguono i lavori in cantiere per difesa pila e taglio trave con l’obiettivo della riapertura del ponte in tempi rapidi.

Riziero Santi