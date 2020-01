193 famiglie riminesi fanno fatica a pagare la bolletta del gas. A tante ammontano le richieste raccolte dal Comune per la distribuzione del fondo di solidarietà istituito nei mesi scorsi da Sgr per venire incontro agli utenti che avevano incontrato dei problemi nel far fronte al pagamento. Delle 193 domande, 167 sono quelle accolte e 26 quelle respinte per mancanza dei requisiti richiesti dal bando.