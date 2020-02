Rimini. 20enne ladra per “amore” arrestata: aveva tentato di rubare mazzi di rose e cioccolatini

Vestiti, mazzi di rose e cioccolatini: questo il bottino che nei giorni scorsi una 20enne originaria di Rovigo ha tentato di rubare alle Befane. Una ladra, insomma, in pieno stile San Valentino. Peccato che un addetto alla sicurezza era tutt’altro che “innamorato”, anzi la ha notata allontanarsi con alcune borse contenenti mazzi di rose e cioccolatini per un valore di 170 euro, tutto non pagato. Sul posto è stata chiama la polizia. A seguito della perquisizione sono emerse altre due camicie rubate poco prima da un negozio e un paio di jeans. Vista la flagranza 20enne è stata arrestata.