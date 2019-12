Rimini. 450.000 euro a favore di palestre ed impianti. Interessate i centri sportivi di Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, Miramare, Palestra Sforza, Flaminio e stadio Baseball

A Rimini le palestre si rifanno il look. Con un ‘tesoretto’ di 450.000 euro per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi previsto nel programma triennale per i lavori pubblici 2020-2022. La Giunta comunale ha approvato i progetti per gli interventi su alcune strutture sportive comunali nel prossimo anno. In particolare, nel 2020 si prevede di ristrutturare le palestre delle scuole Lambruschini e Panzini, i pattinodromi di via Aleardi e di Viserba e infine il campo sintetico dello stadio Romeo Neri. Per il 2020 e per il 2021 sono stati previsti interventi per 200.000 euro annui. Le opere di manutenzione interesseranno centri sportivi come quelli di Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella e Miramare. Ma anche palestre come Sforza, il campetto via Bramante, e i grandi impianti come il Flaminio e lo stadio del baseball. Le strutture sono state scelte sulla base delle necessita’ emerse nel corso degli ultimi mesi: sono impianti che richiedono interventi per migliorare la fruibilita’ degli ambienti e l’accessibilita’ da parte degli utenti. L’elenco delle opere di manutenzione potra’ essere incrementato o aggiornato nel caso emergessero nuove necessita’ o se ci fosse la possibilita’ di accedere a finanziamenti nell’edilizia sportiva.