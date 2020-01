Rimini. 60enne chiede all’amante 25enne sesso estremo con fruste e maschere: lui la molla

Lui 25 anni, lei 60. Lei imprenditrice lombarda, lui commesso in un negozio a Rimini. Iniziano una relazione: lei è pronta a farsi chilometri per incontrare il ragazzo. E’ separata e ha due nipoti, è ancora piacente e la storia va avanti. Almeno finché la signora non propone al giovane giochi sadomaso e la frequentazione di particolari circoli dove si praticano. Sesso estremo dunque, condito da fruste, maschere e cose di questo genere. A quel punto il 25enne vuole chiudere la relazione. Ma lei non si arrende: lo tormenta per mesi con appostamenti, chiamate continue. Una vera e propria persecuzione che costringe la vittima a recarsi dalla polizia. Convocata in questura al momento la donna è stata solamente ammonita.