Pestata a sangue e imbavagliata da tre rapinatori travisati. Vittima una 85enne residente in viale Vespucci a Bellaria. Alla fine i vigliacchi malviventi se ne sono andati con 200 euro dopo avere completamente messo a soqquadro la casa. Sul posto 118 e forze di polizia. La signora era sotto shock e per diverso tempo si è rifiutata di parlare. Indagini in corso.