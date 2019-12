Rimini. A Capodanno dispiegati 70 vigili con 20 pattuglie

Il “capodanno piu’ lungo del mondo”, la notte di San Silvestro di Rimini, sara’ all’insegna della sicurezza. Domani e l’1 gennaio saranno 70 gli agenti della Polizia locale in servizio per il controllo e la vigilanza in tutti gli eventi previsti per i festeggiamenti. Le squadre di agenti, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, si occuperanno di prevenzione e monitoraggio in tutti i luoghi sensibili del territorio, spiega il Comune. L’intensificazione dei servizi di controllo con 20 pattuglie, si legge nella nota, “e’ finalizzata principalmente alla massima prevenzione e al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento alla viabilita’ a alla sicurezza nelle manifestazioni turistiche”. Proteggere i beni e le persone, dunque, e assicurare un sereno svolgimento degli eventi previsti per la notte di San Silvestro. I servizi saranno quindi garantiti dalla Polizia locale con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Coopereranno anche le squadre di Anthea ed Hera che saranno reperibili sul territorio. Inoltre, con i dispositivi di controllo, sono stati migliorati i flussi ai varchi delle strade, per consentire lo svolgimento degli eventi in totale sicurezza e le verifiche previste dall’ordinanza per la chiusura dei minimarket.