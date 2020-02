Rimini. A Rimini un convegno sulla violenza di genere e prostituzione

A Rimini si incontreranno ministri, parlamentari e associazioni per affrontare lo spinoso tema della violenza di genere e della prostituzione. Il Convegno “Nemmeno con un fiore! Violenze invisibili e industria della prostituzione”, organizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, si terràAlla tavola rotonda parteciperanno rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle associazioni e del giornalismo.

I politici presenti saranno: il Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, la senatrice Caterina Bini, la senatrice Alessandra Maiorino, la deputata Maria Teresa Bellucci. Saranno inoltre presenti rappresentanti delle associazioni UDI, Cisl, Save the Children e Liberazione e Speranza. Concluderà Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità di don Benzi. La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Andrea Sarubbi.

Il tema sarà proposto a mille studenti delle scuole superiori del territorio che nelle due mattinate precedenti saranno accompagnati in un percorso sulla violenza di genere e prostituzione. Le mattinate, condotte dai fratelli Damiano e Margherita Tercon, saranno un’occasione di riflessione e scoperta di un tema difficile. Agli studenti verranno proposti estratti dalla piece teatrale “Nemmeno con un fiore – Il prezzo dell’amore” di Emanuela Frisoni e Rosa Morelli.

L’evento si inserisce all’interno della campagna “Nemmeno con un fiore – Stop alla violenza di genere!” promossa dal Ministero, Dipartimento per le Pari Opportunità.