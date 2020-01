Rimini. Adolescenti e genitori: l’età delle opportunità – E SCUSA SE NON PARLO ABBASTANZA

Il percorso “Adolescenti e Genitori: l’età delle opportunità”, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani tra i 9 e i 18 anni prosegue nel nuovo anno con l’appuntamento:

“E scusa se non parlo abbastanza. Gestione del conflitto e dialogo efficace”.

Un ragazzo adolescente, ed insieme a lui la sua famiglia, si trova ad avere a che fare con tantissimi cambiamenti: crescere, definire una propria identità fisica e psicologica, gestire le relazioni, pensarsi in maniera più concreta nel futuro. Il desiderio d’indipendenza, la voglia di libertà dei ragazzi, si scontra spesso con il bisogno di controllo degli adulti.

Confronti e scontri tra ragazzi e genitori sono all’ordine del giorno, spesso accesi e faticosi per tutti.

I conflitti sono necessari allo sviluppo, ma quali sono le modalità per gestirli nel miglior modo?

Porte chiuse, silenzi prolungati, interessi e tempi non condivisi…

a cambiare sono anche le modalità di comunicazione, come si fa ad entrare in contatto con un adolescente e a non scontrarsi continuamente?

Il ragazzo prende le distanze dall’adulto non solo con le azioni, ma anche con i pensieri, ha punti di vista diversi, impara a pensare autonomamente, ad esprimersi come lui vuole. L’adulto deve trovare i giusti spazi di dialogo ed il modo più efficace per poter comunicare e soprattutto ascoltare.

Insieme alla dott.ssa Anna Albani e a dott. Samuele Bedetti riflettiamo sul conflitto presente in adolescenza, di come cambia la comunicazione in famiglia e di come sia possibile trovare nuovi spazi d’incontro.

L’appuntamento sarà Martedì 14 gennaio presso Sc. Primaria Via Pescara, 33

e verrà replicato Martedì 28 Gennaio presso la scuola dell’infanzia Zavalloni, via Sartoni 3.

L’appuntamento è alle ore 20.45.

E’ gratuito, ad accesso libero fino ad esaurimento posti, non occorre iscriversi.

In allegato la cartolina con il percorso completo.

Per Info: Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541.793860

e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini