AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2020 LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI EDILIZI ONEROSI DETERMINATI A FAR DATA DAL 01/01/2020, SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, COSI’ COME DISPOSTO ALL’ALLEGATO 2 PUNTI 6.3.4 E 6.3.5 DELLA DELIBERAZIONE C.C. n. 59 del 19/09/2019.