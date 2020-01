Rimini. Aggredisce ubriaco un soccorritore della Croce Azzurra

Intorno alle ore 17.00 di ieri, 26 gennaio 2020, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Rimini, interveniva a seguito di una chiamata di aiuto da parte di personale della CROCE AZZURRA di Riccione, in via Maceri nr. 11, all’angolo con Via Montecatini, perché un uomo, ubriaco, aveva appena aggredito uno dei soccorritori, non solo fisicamente, ma anche sputandogli ripetutamente addosso.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti si imbattevano in un uomo, straniero di nazionalità albanese, che, completamente ubriaco, stava seduto in terra e si rifiutava di salire sull’ambulanza. Vani sono stati i primi tentativi per farlo alzare da terra e farlo assistere dal personale sanitario, in quanto, improvvisamente, il soggetto si scagliava violentemente anche contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni.

Gli agenti, solo grazie all’utilizzo dello spray urticante in dotazione di servizio, riuscivano subito dopo ad immobilizzarlo e portarlo presso la Questura dove il soggetto veniva successivamente identificato ed arrestato per resistenza e lesioni a PU, in quanto sia i poliziotti che uno dei due soccorritori, a causa dell’aggressione, dovevano fare ricorso alle cure del pronto soccorso, ottenendo 10 giorni di cure ciascuno.

Lo straniero, cittadino albanese classe 1975, risulta essere domiciliato a Rimini ed è tuttora in fase di richiesta asilo. In passato era già stato accompagnato presso un centro per il rimpatrio ove, poco prima di essere espulso, aveva richiesto la protezione internazionale, venendo conseguentemente rilasciato.