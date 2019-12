Rimini. AL PAZZINI SI FESTEGGIA IL NATALE: CONCERTO GOSPEL CON NATE BROWN & ONE VOICE !

Allegria, entusiasmo e felicità pervaderanno i teatri di Coriano e Verucchio in due magiche serate in pieno clima natalizio: venerdì 20 a CorTe e sabato 21 al Pazzini imperdibile concerto gospel in compagnia degli artisti d’oltreoceano Nate Brown & One Voice. Un evento divenuto ormai un must in entrambi i teatri romagnoli!

Venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre 2019 (ore 21.15) torna con grande entusiasmo la serata dedicata al Gospel prima al Teatro CorTe di Coriano e successivamente al Teatro Pazzini di Verucchio con i cantanti d’oltreoceano Nate Brown & One Voice. Direttamente da Washington D.C., torna in Italia il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”, selezione dei migliori elementi dal coro gospel “Nate Brown & Wilderness”.

Nate Brown ha frequentato il Duke Ellington College of Music in Washington, e ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate ha anche frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 98. Ha avuto l’onore di esibirsi con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis (Award winner) Roy Hargrove, Tony Terry, Tyron Powell e altri. E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2003 il primo cd “Tell the World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati, numerosi riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come Seven Sons of Soul.

Nate si è occupato del Music Ministry nella chiesa Battista per cinque anni, periodo in cui ha dimostrato di essere anche un ottimo insegnate, portando il gruppo gospel di bambini alla vittoria del primo premio della Kellog’s Gospel Sing Off Competition.

Attualmente Nate ha la direzione musicale della First Baptist Missionary Church.

Nel febbraio 2008 “Nate Brown & Wilderness” vincono il Grand Prize della prestigiosa National Pathmark Competition, che si svolge a New York, nel grandioso scenario del Winter Garden all’interno del World Financial Center.

TEATRO COR.TE CORIANO

Ingresso 18 € | Ingresso Galleria 15 €

Per prenotazioni Cell. 329 9461660

Teatro CorTe Coriano /via Garibaldi n. 127/ Coriano (RN)

Ufficio 0541 957656 (dalle ore 9 alle ore 13 – dal lunedì al venerdì)

corianoteatro@gmail.com | www.corianoteatro.it

TEATRO EUGENIO PAZZINI VERUCCHIO

Ingresso intero 18 € | ingresso ridotto 16 €

Per prenotazioni Cell.320 5769769

Ufficio 0541 957656 (dalle ore 9 alle ore 13 – dal lunedì al venerdì)

Teatro Eugenio Pazzini / Via San Francesco 12 Verucchio (RN)

teatropazziniverucchio@gmail.com/ teatropazziniverucchio.it / FB Teatro Eugenio Pazzini Verucchio

BIGLIETTO+: sconti e agevolazioni verranno applicati presentando alla cassa dei locali convenzionati il biglietto dello spettacolo!

Attive le prenotazioni telefoniche. Biglietti in vendita al botteghino del teatro nei giorni di spettacolo.

Riduzioni speciali: € 2 su biglietto intero per under 25, over 65, ARCI Rimini, youngERcard.

Prevendita on line su liveticket.it/teatrocortecoriano – con possibilità di utilizzare anche i bonus 18app e Carta del Docente.

Biglietti in vendita al botteghino del teatro nei giorni di spettacolo.

La Stagione 2019/2020 del Teatro CorTe è promossa e finanziata dal Comune di Coriano, sotto la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia, riconosciuta da Regione Emilia – Romagna, con il contributo di ATER Associazione Teatrale Emilia – Romagna – Circuito Regionale Multidisciplinare e il sostegno di Banca Malatestiana, Marcar, Centro Commerciale PerlaVerde, Centro Commerciale I Malatesta, Alterecho, La Cantinetta della CorTe, DeLirio Bistrot, La Sorgente.

La Stagione 2019/2020 del Teatro Eugenio Pazzini è promossa e finanziata dal Comune di Verucchio, sotto la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia, con il sostegno di Regione Emilia – Romagna, con il contributo di Rete Teatrale Valmarecchia e ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna – Circuito Regionale Multidisciplinare e il sostegno di Banca Malatestiana, Centro Commerciale I Malatesta, Alterecho, Marcar, La Barcaccia, Piad@styl€, La Fratta, Oshad pub e Tiee Cibo & Vino.