Rimini. Albo delle Botteghe Storiche, le novità: sedici quelle già riconosciute, l’ultima è la cappelleria Vitali

Questi, in ordine cronologico, le ultime attività inserite nell’ Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini:

Galassi Confezioni SAS piazza Tre Martiri 20

Eredi di Balducci Corrado di Balducci Roberto & C. SAS, via Aurelio Saffi 41

Gioielleria Burnazzi, corso d’Augusto 109

Copacabana, Rimini, via Messina 14

Shooters Pub, Rimini, viale Mantova 51/e

Lord Nelson Pub, Rimini, viale Regina Elena 71

Cappelleria Vitali, Rimini, via Bertola 5

Che si aggiungono alle precedenti

Farmacia San Michele via Circonvallazione Occidentale 120/g

Trattoria Delinda, via Marecchiese 345

Pizzeria del Secolo, via Gambalunga 14/16

The Rose & Crown, viale Regina Elena 2

Red Devil, viale Regina Margherita 119

The Old Bull & Bush, viale Regina Elena 99/101

Elettroforniture Lucchi, via Giordano Bruno 33

Bar Ilde, via Covignano 245

Cappelli e C. SRL, via Emilia 119

L’Albo delle Botteghe Storiche

Quello dell’Albo delle Botteghe Storiche a Rimini, non è solo un prestigioso riconoscimento ma anche un’ottima convenienza, perché con questa iscrizione si attivano tutte le disposizioni previste dalla no-tax area. Queste attività storiche infatti, che esercitano da anni sul territorio comunale, possono sfruttare le agevolazioni previste ottenendo un contributo calcolato sulla base della TARI. Un’importante agevolazione economica a cui si aggiunge anche la soppressione del diritto di segreteria previsto per l’iscrizione, che ammontava a 150,00 €, disposizione, approvata da una delibera di Giunta lo scorso aprile, che riconduce l’iscrizione nell’Albo delle Botteghe Storiche, all’unico costo dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 €.

L’Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici è stato istituito nel Comune di Rimini dall’agosto 2009 in seguito all’approvazione della legge sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”, che è stata emanata del marzo del 2008. Per ottenere l’iscrizione è necessario soddisfare tre condizioni principali:1. Svolgimento da almeno 50 anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale (o area pubblica) e con le stesse caratteristiche originarie. 2. Radicamento nel tempo dell’attività, evidenziato da un “collegamento funzionale e strutturale degli arredi con l’attività svolta”.3. Caratteristiche esteriori proprie della “Bottega Storica”: nei locali o nell’area devono essere presenti “elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale”, oppure “elementi particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo”.