Attenzione alle piante e agli alberti che possono abbattersi in strada se siete alla guida. Nuova allerta della protezione civile di Rimini per il vento sull’entroterra. Questa nuova allerta, che segue alle raffiche a cento chilometri orari di pochi giorni fa scatta dalla mezzanotte di oggi e termina alla mezzanotte di domani. Il Centro Meteo Emilia Romagna indica per giovedì sera “un veloce impulso instabile”, ovvero piogge moderate sui rilievi, instabilità in pianura.