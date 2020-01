Rimini. Allerta meteo della protezione civile

Emessa Allerta n. 002/2020. Codice Colore GIALLO per criticità vento per la sotto zona B2 e Codice Colore GIALLO per criticità stato del mare per la sotto zona B2. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 19/01/2020 alle ore 00:00 del 20/01/2020. Nella giornata di domenica 19 gennaio la regione sarà interessata dall’arrivo di correnti fredde, in arrivo dai Balcani, che risulteranno caratterizzate da ventilazione sostenuta da est-nord-est lungo il settore costiero della macroarea B2 con intensità media attorno ai 60 Km/h e raffiche sino a 70/80 Km/h. Mare agitato al largo con altezza dell’onda stimata tra 2,5 e 4 metri. UUSA allerta002_2020