Rimini. Ambiente in Regione a 5 Stelle

Il tema ambientale è da sempre uno dei punti di forza dei programmi elettorali del movimento, si tratta infatti di una delle 5 stelle.

Facciamo una considerazione iniziale: la Regione Emilia Romagna, a causa dell’attività industriale, del traffico di mezzi, della sua conformazione geografica e probabilmente per colpa degli inceneritori, è una delle regioni più inquinate d’europa. (fonte https://www.eea.europa. eu/publications/air-quality- in-europe-2018 )

ed anche una delle regioni d’europa con più alta concentrazione di metalli pesanti nel terreno (fonte https://www. sciencedirect.com/science/ article/pii/S0160412015301203 )

L’inquinamento atmosferico comporta considerevoli ricadute economiche poiché diminuisce la durata della vita, aumenta le spese mediche e riduce la produttività in tutti i settori dell’economia a causa delle giornate lavorative perse per problemi di salute. Inoltre, l’inquinamento atmosferico genera conseguenze negative per gli ecosistemi, danneggiando i terreni, le foreste, i laghi e i fiumi e riducendo le rese agricole.

Quindi stiamo parlando di quello che respiriamo e di quello che mangiamo sia noi che i nostri figli.

Nonostante noi del M5S in Regione fossimo all’opposizione, negli ultimi 5 anni abbiamo portato a casa alcuni importanti risultati per l’ambiente:

RISOLUZIONE – Oggetto n. 6234 – Incentivi all’acquisto delle auto elettriche.

Siamo riusciti a far approvare una risoluzione che impegnava la Regione all’individuazione di contributi per l’acquisto di auto elettriche. Oggi in Emilia-Romagna chi volesse acquistare un’auto ad emissioni zero può contare su un contributo massimo di 9mila euro sommando anche l’Ecobonus nazionale messo in campo, grazie proprio al M5S, dal precedente governo.

Addio ai treni diesel e superamento dei passaggi a livello.

C’è voluta un’intera legislatura ma alla fine ci siamo riusciti! In Emilia-Romagna, grazie al M5S, non circoleranno più treni diesel. La Giunta, infatti, ha accolto la nostra proposta di mettere a bilancio già dal 2020 le risorse necessarie per rendere la rete ferroviaria regionale totalmente elettrica. Siamo riusciti anche a imporre alla Regione un programma puntuale per il superamento dei passaggi a livello, riducendo così i tempi di attesa dei cittadini e garantendo più sicurezza.

Anagrafe siti inquinati e fondi per la bonifica delle discariche.

Un tassello fondamentale per arrivare in tempi brevi ad una pianificazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate e mettere fine ad una gestione emergenziale delle criticità ambientali.

L´Anagrafe regionale dei siti contaminati è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna l´11 luglio 2016 con DGR n. 1106.

Tra i vari punti del nostro programma sul tema ambiente, vi posso indicare:

Piano regionale Rifiuti Zero

programmare la chiusura di inceneritori chiamati termovalorizzatori e discariche.

Incentivare la raccolta porta a porta con tariffa puntuale

creare impianti di riciclo e compostaggio con selezione, finalizzati al recupero di materie

Valenza urbana e ambientale intesa come riqualificazione, valorizzazione e miglioramento del verde urbano;

Contribuzione alla biodiversità con interventi che tengano conto delle esigenze ambientali specifiche del territorio;

messa a dimora 4,5 milioni di alberi: 1 per abitante (mentre a Rimini gli alberi la giunta comunale li sta mettendo a riposo..)

Il punto degli alberi è uno di quelli che mi è più caro, in quanto una maggiore presenza di alberi porta immediati vantaggi:

Potenziale assorbimento di CO2 e riduzione dell’inquinamento atmosferico con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e attenuazione dell’effetto “isola di calore”, causato da un paesaggio sempre più urbanizzato e impermeabilizzato;

Una maggiore capacità di riduzione del deflusso delle acque piovane grazie alla risposta che le aree verdi e alberate offrono in termini di intercettazione e stoccaggio dell’acqua piovana, e capacità di restituzione della risorsa idrica al terreno e alla falda.

Per ottenere questi risultati, e trovare le coperture economiche necessarie contiamo anche di poter sfruttare al meglio lo strumento dei finanziamenti europei, considerando oltretutto che il nuovo quadro finanziario pluriennnale 2021-2027, attualmente in valutazione, prevede un incremento dei fondi a disposizione per il settore ambiente.

A tal proposito il team del futuro di cui faccio parte, per il quale ho già avuto alcuni incontri a livello nazionale, si occuperà tra gli altri, del tema dei finanziamenti europei. A grandi linee ci occuperemo del monitoraggio, pianificazione e partecipazione a progetti Europei, mediante, nel breve e medio termine, la creazione e la gestione di consorzi a seconda delle varie “calls” di progetto. Lo scopo a lungo termine sarà quello di indicare ai referenti governativi ed europei quale strategia e quali settori tenere in considerazione, soprattutto nelle pianificazioni pluriennali