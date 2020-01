Rimini. Appuntamenti col TREKKING del WWF RIMINI

TREKKING WWF RIMINI

Domenica 19 Gennaio il WWF Rimini effettua un’escursione nella zona di Pietrarubbia. La partenza è da Ponte Cappuccini parcheggio centro visite, si sale lungo il sentiero 108 che porta a Pietrarubbia, qui si gira a destra sul sentiero 80 in direzione Pietra Fagnana, arrivati alla carraia si gira a sinistra per prendere poco dopo il sentiero 113 sulla nostra destra, arrivati in zona della Pieve di Carpegna si prosegue su carraie che riportano sulla strada provinciale per ritornare alle auto. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 11Km e un dislivello di 500 m. Tempo 5 h. e un dislivello di 500 m. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d’acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.

Domenica 26 Gennaio il WWF Rimini effettua un’escursione nelle colline di Pesaro nella zona di Monbaroccio. La partenza è da via Petricci in Località Villa Ugolini, si cammina su strade in terra battuta verso i boschi di Fontecorniale per ritornare sempre su strade in terrra battuta. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 10Km e un dislivello di 450 m. Tempo 5 h. e un dislivello di 500 m. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d’acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.

Domenica 9 Febbraio il WWF Rimini effettua un’escursione nelle colline di Cesena nella zona di Ranchio. La partenza è da M. di Rullato, si sale dal sentiero 113 per M. Castellaccio fino a M. di Facciano, il ritorno è per M. Vecchio, M. Pietra per chiudere lungo un tratto del Cammino di S. Vicinio. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 14,5 Km e un dislivello di 650 m. Tempo 6 h.

Domenica 16 Febbraio il WWF Rimini effettua un’escursione nella zona delle Balze e Colorio. La partenza è dalle Balze, si cammina su carraie per Case Vignola, Case Guizzereto e costeggiando il Tevere si raggiunge prima Castello di Colorio, con un tratto di A\R si sale al Sasso che Ride per proseguire verso Colorio e ritorno alle Balze. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 15 Km e un dislivello di 800 m. Tempo 6,30 h.