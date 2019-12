Rimini. Arrestato per evasione dai domiciliari: la Polizia lo ferma prima che possa andare dall’ex compagna nei confronti della quale aveva un divieto di avvicinamento

Alle ore 13.50 di martedì, sulla linea telefonica d’emergenza 112, giungeva una chiamata da parte di un cittadino, il quale riferiva di aver visto un uomo allontanarsi a bordo di una motocicletta, portando con sé un grosso coltello da cucina. In base al numero di targa fornito dal richiedente l’intervento i poliziotti sono risaliti al proprietario della moto, T.G., quarantunenne di origine napoletana.

L’uomo era già conosciuto alla Polizia di Stato in quanto nel pomeriggio del 24 novembre scorso una pattuglia era intervenuta presso un centro commerciale per l’ennesima aggressione all’ex compagna.

Il T.G., già gravato dalla misura del Divieto di Avvicinamento alla donna, in più episodi non aveva rispettato tale misura, per questo il 29 novembre 2019 il GIP di Rimini ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Visti i precedenti del quarantunenne, sono state immediatamente diramate le ricerche, contattata l’ex compagna al fine di informarla del fatto che da circa era stato visto salire sulla sua moto con un coltello da cucina ed inviata una volante presso il suo domicilio.

Nel frattempo una volante era stata inviata nei pressi del domicilio di T.G., mentre altre lo cercavano sul territorio ed una era arrivata alla residenza dell’ex compagna per garantire la sua incolumità.

Alle ore 14.05 circa, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo a bordo della sua vettura, il quale stranito dalla presenza dei poliziotti, riferiva che si era da poco allontanato dal suo domicilio, in quanto doveva sbrigare delle commissioni personali, in quanto a suo dire era stato autorizzato dal Giudice.

Dopo avergli ricordato che lo stesso senza autorizzazione non poteva allontanarsi dal suo attuale domicilio, nonostante una autorizzazione concessa il 20 dicembre 2019 dal GIP lo autorizzasse tutti i martedì dalle ore 08.30 alle 13.00, gli operatori, visti i presupposti di necessità ed urgenza, oltre alla completa identificazione, procedevano all’immediata perquisizione sul posto, estesa al mezzo di trasporto, al fine di ricercare eventuali armi.

La perquisizione dava esito positivo in quanto nel vano sottosella della sua motocicletta veniva rinvenuto un coltello da cucina in metallo avente una lama lunga 14 cm, del quale però il T.G. non forniva un giustificato motivo per cui lo avesse portato con sé, per questo il coltello è stato sequestrato e l’uomo denunciato per possesso ingiustificato di armi ed arrestato per evasione dai domiciliari.

Il T.G., oltre ad annoverare numerosi precedenti di Polizia per reati di Maltrattamenti in Famiglia, Percosse, Minacce e Inottemperanza al divieto di avvicinamento presso l’abitazione famigliare, risultava gravato dalla doppia misura cautelare degli Arresti Domiciliari e del Divieto di Avvicinamento alla ormai ex compagna.