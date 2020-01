Rimini. Auto in fiamme in autostrada: pesanti ripercussioni sul traffico

Incidente in A14 in mattinata. Un veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme a seguito di un sinistro avvenuto verso le 6.30 nella corsia sud quando all’auto sarebbe scoppiato uno pneumatico. L’utilitaria ha iniziato a sbandare e, dopo aver urtato un mezzo pesante ha preso fuoco. I due occupanti hanno fatto appena in tempo ad uscire salvandosi per miracolo. Sul posto 118 e la polstrada. Il traffico ha subito dei pesanti rallentamenti per circa un’ora ma nessuno si sarebbe ferito in modo drammatico per fortuna.