Rimini. Basta Plastica in Mare insieme al San Marino Green Festival invitano i candidati a sottoscrivere un protocollo per la sostenibilità ambientale

Basta Plastica in Mare insieme al San Marino Green Festival invitano i candidati

a sottoscrivere un protocollo per la sostenibilità ambientale

Lunedì in tarda mattinata a Rimini presso Caffè Vecchi, sul Ponte di Tiberio, si è svolta la conferenza stampa che aveva come tema “Regionali 2020 per la Sostenibilità”. Tema della conferenza un decalogo di temi ecologici che l’aps Basta Plastica in Mare ha messo a punto e sul quale ha invitato i candidati alle regionali ad esprimersi. Un giudizio che potrebbe avere ripercussioni sullo stesso voto.

Il San Marino Green Festival è stato invitato a presenziare alla conferenza stampa nella persona del suo ideatore, Gabriele Geminiani, come voce di un territorio, quello sammarinese, per il quale non dovrebbero esistere soluzioni di continuità con le regioni limitrofe in fatto di tematiche ambientali, e non solo.

In tale senso Geminiani ha ribadito l’importanza del dialogo fra territori e amministrazioni confinanti e ha anticipato che la seconda edizione del San Marino Green Festival, che si terrà il 26, 27 e 28 giugno, prevederà delle tappe di avvicinamento in 4 comuni della Valconca e della Valmarecchia.

A fine conferenza l’attenzione si è spostata sul Ponte Tiberio dove è andato in scena un flash mob volto alla tutela del bimillenario manufatto architettonico romano e che proseguirà successivamente alla campagna elettorale.