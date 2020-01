Rimini. +++ BREAKING NEWS +++ La Polizia di Stato arresta il ladro dei “tombini”. Arrestato stanotte l’autore di una “spaccata” in Farmacia e di un tentato furto in una ferramenta di Rimini

La Polizia di Stato arresta il ladro dei “tombini”.

Arrestato stanotte l’autore di una “spaccata” in Farmacia e di un tentato furto in una ferramenta di Rimini.

Nella decorsa nottata le Volanti della Questura di Rimini hanno tratto in arresto il giovane C.A., di appena 18 anni, resosi responsabile, verso le ore 01.30, di un tentativo di furto presso una ferramenta ubicata in Via Della Fiera, a Rimini. L’allarme era giunto alla Centrale da parte della Guardia Giurata in servizio di vigilanza nei pressi del nuovo Palacongressi, allertata da forti rumori provenienti dalla vicina ferramenta, dove un individuo veniva notato mentre sferrava colpi alla vetrina con un grosso oggetto tenuto in mano.

Poco prima, intorno alle ore 00.30, gli agenti erano già intervenuti in via Coletti, presso una farmacia, ove il malvivente aveva effettuato un altro furto, con le medesime modalità, appropriandosi di una cifra stimata in circa 800 euro, tra banconote e monetine.

In quel caso, nonostante il repentino intervento delle Volanti, il malfattore riusciva a guadagnare la fuga fuggendo a piedi verso la vicina ferrovia, lasciandosi dietro una scia di vetro e sangue, in quanto si era ferito durante l’azione.

Dalla perquisizione personale effettuata dopo l’arresto, veniva recuperata la refurtiva della farmacia di Via Coletti, inoltre il ragazzo si presentava con una profonda ferita alle mani, particolare che faceva propendere definitivamente gli agenti verso la convinzione che i due furti della nottata fossero collegati.

Nel corso dell’udienza il reo, messo alle strette, confessava quanto gli era stato contestato e si autoaccusava di altri 15/18 furti effettuati in città in queste settimane, tutti con le medesime modalità.

Tra questi, solo per citarne alcuni, ricordiamo quelli alla farmacia Bellariva, colpita tre volte, ma anche ad altri esercizi commerciali, come macellerie e benzinai.

Il risultato della Polizia di Stato, e delle Volanti in particolare, è stato raggiunto grazie alla profonda professionalità degli agenti che, con evidente conoscenza e padronanza del territorio, non si sono fatti sorprendere, riuscendo ad assicurare alla giustizia quello che è stato un vero e proprio incubo per gli esercenti della città di Rimini negli ultimi giorni.