Rimini. BVolley Romagna si è presentato ai nastri di partenza

Da un mesetto circa sono partiti finalmente, dopo tanta attesa, i Campionati Under e di Prima e Seconda Divisione della Stagione 2019/2020 del Comitato Territoriale Fipav Romagna Uno. BVolley Romagna si è presentato ai nastri di partenza con le proprie formazioni femminili Under 14 ed Under 16 che oltre a partecipare ai rispettivi Campionati giovanili di categoria partecipano ai Campionati di Seconda Divisione Open e Junior Under 19.

Vediamo allora nello specifico l’andamento delle due formazioni:

UNDER 16 FEMMINILE TERRITORIALE: La formula del campionato prevede 23 squadre partecipanti, suddivise in 4 gironi (3 da 6 ed uno da 5 squadre), con partite di sola andata; per ogni girone passano alla Pool A le prime 3. BVolley Romagna è stato inserito nel Girone C insieme a Rovelli Morciano B, B&P Volley San Marino, Acerboli Bianca, Polisportiva Stella e Pallavolo Viserba Blu. Ad oggi è già terminata la prima fase ed i giochi sono fatti; purtroppo per il BVolley Romagna non ci sarà una Pool A ma dovrà accontentarsi di giocare la Pool B insieme alle altre 10 escluse. Erano partite bene in campionato le ragazze di Coach Cardone e Baldacci imponendosi con un facile 3 a 0 (25-21/ 25-16/25-15) contro la Pallavolo Viserba Blu, poi arriva il brutto capitombolo, sconfitta 3 a 0 (27-25/27-25/25-15), in casa dell’ Acerboli Bianca e la sconfitta casalinga sempre per 3 a 0 (28-26/ 30-28/25-17) contro la Rovelli Morciano B, incontrastata dominatrice di questa prima fase; la successiva vittoria 3 a 0 (25-14/25-22/25-18) con la Polisportiva Stella riapre le speranze, subito vanificate però dalla sconfitta casalinga nella partita decisiva contro la B&P Volley San Marino, 3 a 0 (26-24/25-17/25-15) per le sanmarinesi. Tanti set persi ai vantaggi, il gap dell’età e un po’ d’inesperienza hanno reso difficile questo anno di transizione, ma bisogna fare tesoro anche degli errori e delle sconfitte per presentarsi ancora più agguerriti il prossimo anno e cercare di raggiungere un traguardo più dignitoso. Per quest’anno la Pool B che andrà a cominciare con l’anno nuovo servirà per fare ulteriore esperienza ed aumentare la coesione e le capacità tecniche della squadra.

SECONDA DIVISIONE TERRITORIALE OPEN – GIRONE UNICO: presente anche in questo campionato l’U16F BVolley Romagna di Coach Cardone e Baldacci. Campionato lungo e difficile che vede le ragazzine del BVolley affrontare squadre ben più esperte ed anagraficamente più mature; 11 squadre partecipanti in Girone unico con partite di andata e ritorno; insieme a BVolley Romagna ci sono Acerboli Open, Athena Rimini, Consolini Assiromagna, Edera Volley, Longiano Volley, Misano Volley, Pallavolo Viserba, Polisportiva Stella, Rovelli Morciano e Valmar Volley. Siamo solo agli inizi ma è stato positivo l’approccio del BVolley U16F, che con 3 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 5 partite si colloca 5° in classifica con 8 punti. Una lunga cavalcata che si concluderà ad Aprile 2020 e che, visto il buon inizio, potrebbe riservare qualche soddisfazione alle ragazze di Coach Cardone.

UNDER 14 FEMMINILE TERRITORIALE: 20 le squadre partecipanti suddivise in 2 gironi da 10, passano alla Pool A le prime 5 di ogni girone e la migliore sesta. BVolley Romagna U14F guidata sempre da Coach Cardone con l’ausilio di Gianmaria Tontini come secondo, è stata inserita nel Girone B insieme a ASD PGS Omar Rimini, B&P Volley, Cattolica Volley, Omag Consolini, Pallavolo Viserba, Riccione Volley, SG Volley 14 Alfa, SGR-Grossi RVR Rimini e Valmar Volley. Al giro di boa, con 4 partite giocate ed il bilancio positivo di 3 vinte e 1 persa 3 a 2 , contro il Cattolica che domina la classifica , BVolley Romagna U14F è terza con 10 punti e conserva intatte le proprie possibilità di qualificarsi per la Pool A. La squadra ha giocato bene fino ad ora concedendosi solo l’incertezza dell’esordio e con il duro lavoro in palestra e l’esperienza può solamente migliorare nel prosieguo del campionato.

SECONDA DIVISIONE JUNIOR UNDER 19 TERRITORIALE: anche per l’U14F doppio campionato. Un impegno difficile in un campionato che terminerà a Marzo 2020 e con squadre che, se pure under 19, schierano ragazze più grandi di età e con maggiore esperienza in queste competizioni sportive; 16 squadre partecipanti suddivise in due Gironi da 8 con partite di andata e ritorno e play-off finali per le prime due di ogni girone; nel Girone B insieme a BVolley Romagna ci sono ASD PGS Omar Rimini, B&P Volley, Junior Coriano Blu, Junior Coriano Rossa, Ke car Riviera Volley RN, Rovelli Morciano e Villa Verucchio Volley. Anche questo campionato è appena iniziato e il BVolley U14F, pur avendo perso le uniche 3 partite giocate, si è ben comportato tenendo bene il campo e dando del filo da torcere alle avversarie più esperte e smaliziate. La classifica vede BVolley Romagna fanalino di coda a 0 punti ma le partite da giocare sono ancora tante e c’è tempo per recuperare e collocarsi più in alto in classifica.

Adesso per tutti è alle porte la pausa delle feste natalizie e di fine anno ed ogni squadra avrà tempo per riflettere su quanto espresso fino ad ora, valutando le criticità da risolvere per presentarsi alla ripresa dei campionati nella migliore condizione possibili, cercando di lottare ognuna per raggiungere i propri traguardi.

Ufficio Stampa BVOLLEY