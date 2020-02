Rimini. Cameriere aggredito in locale per questioni di donne perde falange

Incredibile episodio di violenza avvenuto venerdì in un ristorante di Santarcangelo, intorno alle 21,30, pare per vecchie ruggini legate a una donna. Un giovane ha affrontato uno dei camerieri del locale: sono partiti insulti e dalle parole si è passati ai fatti: nel parapiglia il camierire è caduto mentre aveva dei piatti in mano e nell’urto ha perso la falange di un dito, tagliata da un coccio. Sul posto 118 e carabinieri i quali hanno provveduto a prendere nota delle testimonianze e hanno fatto partire le denunce del caso. Il dipendente del locale ha rimediato 30 giorni di prognosi.