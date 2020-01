Cittadini su tutte le furie per i rallentamenti ieri sulla Statale 16 tra le 7.30 e le 9.30 e di nuovo nel tardo pomeriggio a causa della strada ristretta da quattro a a due corsie per i lavori alla nuova “rotatoria Padulli”, all’altezza degli stabilimenti Valentini. Automobilisti imbufaliti, costretti a procedere a lungo a passo d’uomo fin dal cavalcavia Scm, così come gli autobus del servizio pubblico.