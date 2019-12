Rimini. Con i gratta e vinci rubati si pagano persino la bolletta

A incastrarli le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono così finiti nei guai due fidanzati: lui, 43 anni, netturbino, è stato arrestato ma si trovava già rinchiuso in carcere a Reggio Emilia per un cumulo di pena. Lei, 27, ha invece l’obbligo di firma. Sono accusati di ricettazione dei ‘gratta e vinci’ rubati la notte tra il 26 e il 27 settembre scorso. Si tratta del colpo alla tabaccheria del tribunale. Con uno dei gratta e vinci vincenti, la coppia aveva persino pagato una bolletta. Finché non sono stati pizzicati e messi di fronte alle proprie responsabilità.