Rimini. Compra telefono per centinaia di euro: dentro bustine di zucchero

Truffe a raffica a Rimini. Il primo a finire nella rete è stato un ragazzo di 35 anni di origine tunisina che ha risposto a un annuncio social dove venivano messi in vendita un iPhone e un Samsung per 700 euro. L’uomo avrebbe chattato con una donna italiana che gli avrebbe dato appuntamento per lo scambio. All’appuntamento si sarebbe presentato tuttavia il sedicente fidanzato della ragazza, un soggetto a quanto emerso con accento campano il quale ha consegnato al tunisino le scatole e persino gli scontrini per garantire l’autenticità del prodotto dopo aver ricevuto i soldi. Quando l’acquirente ha aperto le scatole la brutta scoperta: ci ha trovato dentro solo alcuni sassi. Fatta denuncia in questura si è scoperto che non era il solo ad essere stato gabbato. Come lui anche una 42enne alla quale si sono “volatilizzati” 350 euro: voleva comprare un telefono con le stesse modalità ma nella scatola c’erano bustine di zucchero.