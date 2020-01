Rimini. Comunicato congiunto Lega Santarcangelo e “Un Bene in Comune

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

“Dopo aver vissuto insieme l’esperienza delle recenti amministrative, siamo sempre più convinti che la democrazia non è tale senza l’alternanza. Il 26 Gennaio sarà ricordato come il giorno del cambiamento in Emilia Romagna. Partecipa anche tu.

Vota Lucia Borgonzoni (Lega). Per la preferenza scrivi Matteo MONTEVECCHI, candidato consigliere regionale Lega”.

Comunicato congiunto dei consiglieri comunali della lista civica “Un bene in Comune”

(Domenico Samorani, Barnaba Borghini, Jenny Dolci)

e della “Lega Salvini Premier Romagna”

(Gabriele Stanchini e Jennifer Serra).