Rimini. Con MediCom nuove rotte per l’aeroporto: ecco cosa ci aspetta per il 2020

E’ MediaCom, società di comunicazione che vanta tra i suoi clienti Ryanair e Air France, Adidas, Warne Bros, Coca-Cola ad aggiudicarsi il bando da quasi 4 milioni voluto dall’Apt per promuovere l’aeroporto di Rimini e permettere di portare nuovi voli. Apt e Regione si attendono che il piano di MediaCom possa portare nuove rotte già nella stagione 2020, in particolare da Francia e Germania. Quest’anno avremo al Fellini, tra le novità, il volo di Ryanair da Vienna (mentre per quello di Bruxelles si attendono conferme) e il collegamento da Varsavia operato della compagnia di bandiera polacca Lot, che debutterà a giugno.