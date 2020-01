Rimini. Consiglio comunale: gli esiti della seduta di ieri sera

Si tratta dell’autorizzazione al rilascio, in deroga agli strumenti urbanistici del permesso di costruire richiesto dalla ditta “il Cigno coop. sociale s.c.a.r.l.” per opere edilizie da eseguirsi in viale Martinelli, approvato con 17 voti favorevoli 4 astensioni e tre contrari, e dell’approvazione dello schema di convenzione del permesso di costruire convenzionato presentato dalla società Borgheria uno srl in attuazione del regolamento urbanistico edilizio, approvato anch’esso con 18 voti favorevoli e sei contrari.