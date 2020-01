I carabinieri di Rimini hanno arrestato un tunisino 34enne e la compagna, una croata 47enne, con per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due, che abitavano in un residence di Miramare, sono finiti nel mirino degli inquirenti dell’Arma dopo che questi avevano notato uno strano e continuo via vai di persone dalla struttura ricettiva.