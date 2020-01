In poche ore la Polizia Locale di Rimini ha sorpreso 18 persone al volante con il telefonino in mano. Un controllo mirato, tra lunedì e martedì che ha coinvolto due pattuglie in divisa al mattino e al pomeriggio, che hanno presidiato alcuni degli incroci più trafficati della città. La sanzione va da 165 e 661 euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.