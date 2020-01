Primo giorno di saldi: agenti presenti in numerosi negozi del centro, per fare i controlli del caso a tutela dei consumatori. Su 22 negozi la stragrande maggioranza è risultata assolutamente in regola. 5 attività invece sono state diffidate. Nel dettaglio, 3 non avevano esposto la percentuale di sconto sul prezzo finale, mentre gli altri 2 il prezzo non l’avevano proprio indicato. Nessuna multa per il momento come detto, ma è scattata la diffida.