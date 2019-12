Rimini. Croatti (M5S): “Ecco cosa offre la finanziaria al nostro territorio”

Il Senatore Marco Croatti, del Movimento 5 Stelle: “Il Governo ha messo a disposizione una serie di misure e di finanziamenti in grado di creare il terreno perfetto per territori come il nostro, che da troppi anni attendono invano investimenti per aumentare la propria competitività in chiave turistica. Questi strumenti forniscono le condizioni per una sinergia potenziale imperdibile tra pubblico e privato. Pensiamo ad esempio alla zona di Rimini nord, abbandonata da troppi anni al degrado, per precise scelte politiche, a discapito di investimenti quasi esclusivamente calati sul centro storico. Il governo ha consentito, tramite il bando delle periferie, di riqualificare il lungomare da Torre Pedrera a Rivabella ed ora, grazie al ‘bonus facciate’, fornisce anche ai privati l’occasione ideale per rinnovare i propri immobili. Un’opportunità unica per rivoluzionare completamente la cartolina della zona nord”. “Investimenti privati sull’estetica e sulla riqualificazione degli edifici si incardinano in un progetto ampio di rivoluzione urbanistica, resa possibile da ingenti risorse arrivate da Roma. Un’occasione di rilancio straordinario che i cittadini e gli operatori economici di Rimini nord attendevano da troppo tempo. L’obiettivo è ridurre tempi e sprechi. I comuni italiani riceveranno i finanziamenti in base all’avanzamento dei lavori. L’auspicio ora è che l’Amministrazione sfrutti al meglio queste risorse e, così come promesso recentemente, risponda e chiarisca i dubbi sollevati nelle ultime settimane da cittadini e operatori di Rimini nord”