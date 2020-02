Rimini. Dà fuoco a capanno: arrestato

Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Novafeltria con l’accusa di essere l’autore di un incendio, un 41enne di Maiolo. Nel luglio del 2019, utilizzando del liquido infiammabile, l’uomo aveva dato fuoco un capanno per uso agricolo a Boscara di Maiolo mandandolo completamente in cenere. Il 41enne, prima dell’incendio, era stato fermato per un controllo dagli stessi militari dell’Arma. La sua presenza in quel poso fuori mano, nel cuore della notte, aveva destato non pochi sospetti: da lì le indagini e l’acquisizione delle immagini delle telecamere.