Rimini. “Dedicato a mamma e papà”: Martedì 21 gennaio, ultimo appuntamento del ciclo di incontri del Centro per le Famiglie

Gran finale per il percorso pensato per genitori, nonni, insegnanti educatori , allenatori, capi-scout… per tutti coloro che accompagnano a crescere bambini tra i 3 e i 10 anni.

Accompagnanti da Micro Ciavatti, psicologo psicoterapeuta, affronteremo il tema del “braccio di ferro” tra adulti e bambini, del limite come fatica da rispettare e far rispettare.

Tra i 3 e i 10 anni si attraversano tappe di sviluppo importanti e significative, in cui le regole fanno parte della quotidianità e sono uno strumento educativo molto prezioso, ma allo stesso tempo possono scatenare capricci, opposizioni, frustrazioni e rigidità. Si tratta di vere e importanti sfide per l’intero sistema familiare, su cui è importante fermarsi e riflettere. L’incontro vuole offrire spunti di comprensione su comportamenti oppositivi, strumenti per disinnescare le possibili escalation, e trovare strategie per essere più efficaci nella gestione del limite.

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio dedicato all’autostima nella relazione adulto-bambino, declinata in diversi strumenti e teorie; anche in questo incontro torneremo ad approfondire il tema ed in particolare gli strumenti utili a tutelare e preservare l’autostima, nella relazione educativa.

L’incontro si terrà Martedì 21 gennaio alle ore 20.45 presso il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. Ingresso libero e gratuito senza necessità di iscrizione.

Fb: centrofamiglierimini