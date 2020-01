Rimini. Diritto allo studio: 79 le famiglie che usufruiranno dello sconto del 50% sul trasporto scolastico

Si tratta di un contributo a cui possono accedere le famiglie con almeno tre figli di età inferiore ai 14 anni presenti nel nucleo familiare e con ISEE inferiore ai 25000 euro. Tutti coloro che hanno i requisiti richieste i e utilizzano lo scuolabus hanno diritto a uno sconto pari al 50% della retta annua ossia €100 all’anno. Un numero molto importante ed in crescita notevole rispetto lo scorso anno, dove le famiglie ad averne usufruito, 49 si sono fermate a poco più della metà di quelle di quest’anno.

“Quella del contributo per il trasporto scolastico – è il commento di Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – è una domanda in crescita. Oltre alle 79 famiglie sostenute con questo intervento, come Comune abbiamo già stanziato anche 300 mila euro per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili, che al momento vede assistiti 55 alunni. Fanno entrambi parte di quel complesso e sostanzioso sistema di diritto allo studio che l’Amministrazione comunale ha messo al centro del proprio mandato e dei propri bilanci, a sostegno di chi ne ha più bisogno”.