Rimini. Donna quando si ubriaca picchia il compagno. L’uomo si sfoga con gli agenti di polizia

Incredibile vicenda che ha visto due quarantenni emiliani in vacanza in un albergo della zona. Dopo un litigio lei è uscita per fare ritorno ad un certo punto completamente ubriaca. A seguito dell’alterco che ne è nato è dovuta intervenire la polizia. Grande sorpresa quando si è scoperta la verità: ogni volta che la sua compagna si ubriaca, lo picchia selvaggiamente e che anche nei giorni precedenti al loro arrivo in Riviera, era stato picchiato dalla donna che evidentemente quando è ubriaca perde il controll. Dopo il lungo sfogo con gli agenti l’uomo se ne è andato spiegando che questa volta avrebbe lasciato per sempre la compagna.