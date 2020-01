Venerdì sera una donna è stata vittima di scippo al parco Briolini, San Giuliano. Un giovane le avrebbe strappato la borsetta per poi dileguarsi all’interno di un albergo abbandonato della zona. Sul posto si è fiondata immediatamente la polizia che è entrata all’interno dello stabile in cerca del malvivente, il quale purtroppo ha fatto perdere le proprie tracce. Indagini in corso.