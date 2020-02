Rimini. Dopo le raffiche di vento nella notte qualche ramo spezzato ma nessun particolare danno e disagio alla circolazione

Le forti raffiche di vento della notte – stimate dall’allerta meteo di ieri di Arpa tra i 62-74 Km/h – si sono concentrate perlopiù nella fascia collinare. Nessun disagio segnalato alla circolazione, mentre le squadre di pronto intervento di Anthea sono intervenute per lievi danni in alcune zone verdi della città, con rami e frange verdi di albertature spezzate. Si tratta, in particolare, di alcun punte spezzate di cipressi all’interno dei cimiteri di Rimini e Santa Maria in Cerreto, di una branca di leccio caduta nel giardino di piazzetta Teatini -nel centro storico – e in via Tredozio nella zona di Santa Giustina. Pur trattandosi di un fenomeno in forte attenuazione già dalle prime ore del mattino, saranno effettuati altri controlli nel corso della giornata.