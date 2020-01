Rimini. Doppio colpo del ladro dei “tombini”

Doppio furto in un bar e una farmacia. Il primo colpo è andato in scena nella serata di ieri al Bio’s Cafè di via Bramante dove, dopo aver preso la grata di un tombino, verso le 21.30 ha sfondato la vetrata entrando all’interno del locale prelevando pochi soldi del fondo cassa. Stesse modalità poco dopo questa volta alla farmacia Gotti di viale Tripoli. Anche in questo caso sono stati rubati pochi euro dal fondo cassa. Ingenti invece i danni delle vetrate spaccate in entrambi gli episodi. Al vaglio da parte della polizia le telecamere.