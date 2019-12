Rimini. Ecco tutti i riminesi in corsa per le Regionali

Ecco i riminesi in corsa per le regionali. Per il Pd ci sono Emma Petitti, Giorgio Pruccoli, Nadia Rossi e Alessandro Belluzzi. Nella lista del presidente Bonaccini invece Luca Garulli, Kristian Gianfreda, Adriana Pellegrini e Lilly Varo. Per Emilia Romagna coraggiosa ecco Chiara Zamagna, Alfio Fiori, Mara Marani e Fabio Mina. I candidati di Europa verde sono invece Davide Beligotti, Monica Barogi, Claudio Cerqueti, Cristina Mengozzi. Più Europa imette Giuseppe Scassellati Sforzolini, Paola Antini, Carmela Carnevale e Jacopo Vasini. Nella lista Volt troviamo Emanuela Serri, Francesco Marino e Augusto Argento.

Andiamo alla Lega: Bruno Galli, Matteo Montevecchi, Vallì Cipriani e Veronica Pontis. Fratelli d’Italia candida invece Gioenzo Renzi, Pasquale Barone, Beatriz Colombo e Nicoletta Gagliani. Con Forza Italia ecco Nicola Marcello, Andrea Dionigi Palazzi, Alessia Tognini e Cinzia Salvatori. La lista civica Per (Progetto Emilia Romagna) candida Claudio Di Lorenzo, Roberto Baschetti, Marisa Grossi e Paola Maggini.

I quattro candidati dei M5s sono Luigi Delli Paoli, Davide Ghinelli, Francesca Fratta e Ilaria Livi.

Per quanto riguarda il Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) a Rimini si presenta con Matteo Angelini, Giuseppe Berardi, Stefania Sinicropi e Ambra Fedrigo.

L’Altra Emilia Romagna a Rimini candida lo scrittore Alessandro Corbelli, Francesco Gualdi, Carla Gozzi, Eliana Cugnetto.